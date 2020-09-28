حملات للنظافة ورفع المخلفات بمدن القليوبية

تابع رؤساء المدن في القليوبية حملات رفع القمامة والمخلفات والأتربة من على الطرق وتوسعتها بتعليمات من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم، بضرورة رفع كل التراكمات وتوسعة الطرق.

وتابع اللواء خالد المحمدي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات بقرية المريج وكفر الشوبك شملت طريق ترعة الشرقاوية بداية من كوبري كفر شبين حتى مدخل المصرف الكبير بالمريج مرورا بقرية كفر الشوبك ثم كوبري المصرف بالمريج ثم امتداد طريق ترعة الشرقاوية ومنطقة الجمعية الزراعية بالمريج ثم طريق المصرف الكبير حتى كوبري جبيل والانتقال إلى طريق الفلاحين مدخل عزبة سليمان منصور وتم رفع المخلفات بحمولة 20 طنا ونقلها للمدفن الصحى بأبى زعبل.

وفى مدينة طوخ قام أحمد الوزيرى رئيس المدينة بمتابعة توسعة ورفع التراكمات من جميع المناطق بالقطاع الشرقي لمركز طوخ ليشمل طريق مشتهر - نامول بالامتداد الموازى لمصرف القليوبية الرئيسي.

وفي مدينة بنها شن المهندس على عبد الستار بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة حملة لرفع المخلفات والأتربة بمنطقة بنها الجديدة ورفع الأتربة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان قد قاد حملة لرفع الإشغالات، بشارع فريد ندا، وكورنيش الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

ووجه المحافظ بالاستمرار في إزالة الإشغالات أسفل كباري المنصورة، وأيضا على طريق الرياح التوفيقي، حيث جرى تحرير محاضر إشغالات للباعة الجائلين، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشوه الوجه الحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم ورفع تراكمات القمامة من على جانبي الطريق مع استمرارية أعمال التجميل وطلاء البلدورات والأعمدة والكباري.

وشدد المحافظ على الاهتمام بمستوى النظافة في مختلف الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك للإرتقاء بالمنظومة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات وتفعيل الغرامات الفورية على المواطنين التى تلقى قمامة في منتصف الطريق ولا تضعها في المكان المخصص لها.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية وتنظيم حملة نظافة مكبرة على كافة المراكز والمدن والاحياء لتكون فى الفترة الصباحية والمسائية.