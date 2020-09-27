وزيرة الهجرة في المنيا الاثنين لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة"

تجري السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، زيارة إلى محافظة المنيا غداً الاثنين، يستقبلها خلالها المحافظ، اللواء أسامة القاضي، للإعلان عن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" بالمحافظة، وذلك بفندق القوات المسلحة.

وشهد محافظ المنيا، أمس السبت، أعمال التدريب الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم 2019.

وأوضح المحافظ أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب، وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف أن الرائدات الريفيات، بما يمتلكنه من خبرات وعلاقات داخل القرى، عليهن دور كبير في حمل تلك الأمانة، ونشر التوعية تجاه تلك القضية الهامة، بالتوازي مع توفير بدائل للعمل الحر، من خلال توفير مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالي داخل القرى.

ولفت "القاضي" إلى أن المحافظة تعمل، من خلال عدة مبادرات، على توفير مشاريع خاصة للأهالي، تدر دخلاً عليهم، وتكون مصدراً للرزق، وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة"، بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، قائلاً: "نحن أولى بأبنائنا وبجهدهم لخدمة وطنهم والمشاركة في تنمية حقيقية".

وأكدت الدكتورة منال أبوسمرة، مقرر المجلس القومي للمرأة، أن الرائدات الريفيات هن الذراع الأهم في تنفيذ تلك المبادرة، للوصول للأهالي في القرى، من خلال حملات طرق الأبواب، مشيرةً إلى دعم المجلس لهذه المبادرة الهامة، وتوظيف كافة جهود وإمكانات المجلس لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهود الدولة للحد من الظاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان الشريف، استشاري التدريب والتنمية البشرية بمحافظة المنيا، أن التدريب موجه للرائدات الريفيات والشباب في 19 قرية، ضمن القرى الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، ليصبحوا سفراء لنقل الوعي والتثقيف لقراهم، ويتضمن التدريب رؤية ورسالة وأهداف توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف على سبل الهجرة الآمنة، التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.