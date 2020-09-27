ملاك السرطان.. تفاصيل سقوط سيدة عربية في شبكة تهريب أدوية مدعمة

بحثا عن الثراء السريع، لجأت سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية إلى الإتجار بالأدوية المدعمة من خلال تهريبها عبر المطارات داخل حقائبها ونقلها خارج البلاد لبيعها باضعاف سعرها.

وقالت المتهمة فى محضر ضبطها بمعرفة ضباط مباحث مطار القاهرة إنها استعانت بإحدى صديقاتها المصريات وقامت بتجميع أدوية مدعمة خاصة بعلاج السرطان والروماتيزم والمناعة وهي من الأدوية المدعمة باهظة الثمن وذلك من خلال شبكة من العاملين بمخازن الأدوية.

وأوضحت المتهمة أنها اشترت تلك الأدوية بمبالغ تصل إلى مليون جنيه وكانت تخطط لبيعها فى دولتها بمبالغ تصل الى 7 ملايين جنيه وأنها مشهورة فى بلدها بملاك السرطان.

وتابعت المتهمة أنها قامت بعمليات التهريب عدة مرات وتمكنت من تهريب كميات كبيرة من تلك الأدوية المدعمة حتى تم القبض عليها وبصحبتها شريكتها أثناء تهريب كمية كبيرة من الأدوية عبر مطار القاهرة الجوى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدتين ، إحداهما تحمل جنسية دولة عربية باعتزامهما تهريب كمية كبيرة من الأدوية المُدعمة خارج البلاد إلى إحدى الدول العربية عقب تقنين الإجراءات.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط المتهمتين حال قيامهما بإنهاء إجراءات السفر إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى، وضبط بحوزتهما (4) حقائب كبيرة الحجم تحوى بداخلها كميات من الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض "السرطان والروماتيزم والمناعة ".

وتم تشكيل لجنة من مفتشي الصيادلة لفحص الأدوية المضبوطة وقررت أنها مُدعمة وجارى تحديد قيمتها والرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، وبمواجهة المتهمتين أقرتا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها للخارج لبيعها والاستفادة بفارق السعر .