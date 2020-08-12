خلال 24 ساعة.. أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 219 حكم قضائي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب بضائع أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل - عقاقير طبية - لوازم شاشات تليفزيون – إكسسوارات هاتف محمول – قطع غيار مواتير – سخانات كهربائية وقطع غيار أستانلس – سجائر" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة ( 5 مليون جنيه).فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (42) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات عاملين، مخالفات سائقين ، إنتهاء فترة التصريح ، إنتحال صفة ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، عثور على غزل صيد ، مخالفات مسطح مائى).فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (982) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (219) حكم قضائى متنوع.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" : ضبط عدد (3) قضايا "جواز السفر والإقامة – تزوير تأشيرة" .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.