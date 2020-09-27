تجديد حبس الطبيب المتهم بـ"هتك عرض" مريضة في المنيا 15 يوماً

جددت محكمة جنح بني مزارن شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، حبس الطبيب البشري المتهم بـ"التحرش" و"هتك عرض" إحدى المريضات، لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة القضية.

وواجه قاضي المعارضات، المستشار محمد عبد للطيف، الطبيب بالاتهامات المنسوبة إليه، وتشمل "ملامسة جسد المجني عليها" أثناء قيامه بتوقيع الكشف عليها، و"محاولة التعدي عليها"، حيث قامت بدفعه وأخبرت ذويها بالواقعة، مما تسبب في نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وجدد المتهم إنكار ما نسب إليه من اتهامات، مؤكداً أنه كان يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المدعية، واتهم أفراد أسرتها بالتعدي عليه، وإتلاف بعض المنقولات والأجهزة بالعيادة.

واطلعت المحكمة على تحريات الشرطة، التي أثبتت صحة ارتكاب المتهم الواقعة، وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وتبين أن المتهم سبق وارتكب وقائع مماثلة، لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلاً، ولم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة طبيبة بالمستشفى، التي شهدت الواقعة، حيث قررت عدم ملائمة ما أتاه الطبيب خلال توقيعه الكشف على المجني عليها لحالتها، وتجاوزه بذلك حدود العمل الطبي المباح.

وكان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها، تفيد بتعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب على يد طبيب يدعى "ع. ف."، أثناء توقيعه الكشف عليها.

وقالت مقدمة البلاغ إنها فوجئت بالطبيب يقترب منها ويتحرش بها، محاولاً اغتصابها، إلا إنها صرخت وطلبت الاستغاثة، وتمكنت من إنقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار، وحررت محضراً ضد الطبيب تتهمه بالتحرش بها.

وتمكن الرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث المركز، بتوجيهات العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والعقيد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من ضبط الطبيب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأصدرت النيابة العامة بياناً، يوم الاثنين الماضي، قالت فيه إن النائب العام أمر بحبس طبيب باطنة بمدينة بني مزار بالمنيا، بتهمة "هتك عرض" مريضة، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.