ندوة لوعاظ الأزهر ببئر العبد عن دور الشباب في المحافظة على الوطن

نظم مجلس مدينة بئر العبد ندوة حول "دور الشباب في المحافظة على الوطن"، حاضر فيها وعاظ الأزهر الموفدون ضمن قافلة الأزهر الدعوية والطبية بشمال سيناء.

وأكد المحاضرون أن من واجبات المسلم أن يكون وفيًا ومُحبًا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكل ما يملكه ويستطيعه من قول أو فعل، وهذا من الفطرة السليمة النقيّة للإنسان.

وأكد وعاظ الأزهر، اهتمام الإسلام بالشباب ورعايتهم والاعتماد عليهم في جوانب الحياة كافة، كما تطرق الحوار لطرق الحفاظ على مقدرات الوطن وتحذير الشباب من خطر المخدرات، وكذلك الرد على الانحرافات الفكرية وبيان وسطية الإسلام.

وتعد هذه القافلة هي الثالثة التي يرسلها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر 2017، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من علماء الأزهر الشريف، بينهم 4 واعظات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.