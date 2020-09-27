إقبال على تقديم طلبات التصالح بكفر الشيخ وسط إجراءات احترازية

تواصل المراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، و88 مدرسة، ومراكز المعلومات، استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على تقديم الطلبات، وتسديد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25%، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنح تخفيضات تتراوح بين 25 و40%.

وتفقد رؤساء مجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، حيث تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي، ومتابعة أعمال التطهير والرش واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمه لمجابهة فيروس "كورونا"، حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بالمركز التكنولوجي والأماكن المخصصة لتقديم طلبات التصالح، فضلاً عن التيسيرات المقدمة للمواطنين لإنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح في أقل وقت ممكن، لتسهيل كافة الصعوبات أمام المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المحافظ المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.