المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح بكفر الشيخ

شهدت المواقع الخدمية بمحافظة كفرالشيخ زعلى رأسها المراكز التكنولوجية بالمدن و 88 مدرسة، إلى جانب الخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات" إقبالا كبيراً من المواطنين، اليوم لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وتفقد رؤساء مجالس المدن، المراكز التكنولوجية، لمتابعة الخدمات المقدمة لراغبي التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين، وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، سير العمل بالمركز التكنولوجي ووجهت إلى إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، عمل المركز التكنولوجى وديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، أثناء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك إقبالًا كبيرًا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم على التصالح ، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة. وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.