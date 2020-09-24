زحام على المراكز التكنولوجية والمدارس لتقديم طلبات التصالح بكفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
06:10 م | الخميس 24 سبتمبر 2020
زحام على المراكز التكنولوجية والمدارس لتقديم طلبات التصالح بكفر الشيخ
شهدت المراكز التكنولوجية والمدارس ومراكز المعلومات بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافدا كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح ، وسداد 25% جدية التصالح ، خاصة عقب التخفيضات التي أعلنها اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،مابين %25 لـ 40% ،لتقنين أوضاع المخالفين، وتعدد محاور ومواقع التقديم.
وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، توافد عدد كبير من المواطنين على 9 مراكز تكنولوجية، و88 مدرسة ،و13 مركزاً للمعلومات ، لتقديم طلبات التصالح عقب التسهيلات التي أعلنها ال عنها المحافظ، كما خصص عددا من الموظفين للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين ، ولم تكتف المحافظة باستقبال راغبي التصالح في المراكز التكنولوجية فقط ، ولكنها وفرت الخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات من هـنا، ونظراً لإقبال الكبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، وفي ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، كلف رؤساء المدن والوحدات القروية ، لتفقد المراكز التكنولوجية والمدارس ومراكز المعلومات ، لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.