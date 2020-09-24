زحام على المراكز التكنولوجية والمدارس لتقديم طلبات التصالح بكفر الشيخ

شهدت المراكز التكنولوجية والمدارس ومراكز المعلومات بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافدا كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح ، وسداد 25% جدية التصالح ، خاصة عقب التخفيضات التي أعلنها اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،مابين %25 لـ 40% ،لتقنين أوضاع المخالفين، وتعدد محاور ومواقع التقديم.

وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، توافد عدد كبير من المواطنين على 9 مراكز تكنولوجية، و88 مدرسة ،و13 مركزاً للمعلومات ، لتقديم طلبات التصالح عقب التسهيلات التي أعلنها ال عنها المحافظ، كما خصص عددا من الموظفين للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين ، ولم تكتف المحافظة باستقبال راغبي التصالح في المراكز التكنولوجية فقط ، ولكنها وفرت الخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات من هـنا، ونظراً لإقبال الكبير من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، وفي ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، كلف رؤساء المدن والوحدات القروية ، لتفقد المراكز التكنولوجية والمدارس ومراكز المعلومات ، لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.