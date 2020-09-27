عماد الدين حسين: الإعلام ينقل الإنجازات ولا يخلق الواقع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الإعلام يلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي في مصر وغيرها من دول العالم، على غرار ما يحدث بين الرئيس الأمريكي دونالد تراتمب ومنافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، والمعركة بين أمريكا والصين، والصين وروسيا.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أن الإعلام ينقل واقعا وحقيقة وفهم لكنه لا يستطيع أن يخلق واقعًا، مفسرًا ذلك، بأن الأوضاع في مصر لو كانت سيئة فإنه لن يغير وعي المواطنين.

وتابع، أن مصر تشهد إنجازات تتم على أرض الواقع، وتشييد مشروعات عملاقة على غرار مشروع الشركة المصرية للبترول الذي افتتحه الرئيس السيسي صباح اليوم، معتبرًا أنه نموذج عبقري للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.