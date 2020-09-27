إمبراطور الحشيش.. القصة الكاملة لسقوط "الجاحد" في صحراء برج العرب

بعد ملاحقات استمرت 3 سنوات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "ع. ل" 36 سنة أشهر تاجر حشيش بالاسكندرية، والشهير بـ"الجاحد"، والذى نجح على مدار سنوات، في إدارة نشاطه بعيدا عن أعين الشرطة.

المعلومات التي وصلت قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، أكدت رصد تحركات المتهم فى مناطق سكنية مهجورة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، وأنه يجلب كميات كبيرة من الحشيش عبر تجار فى الصحراء الغربية ويستعد لترويج شحنة ضخمة على عملائه.

وتم التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام وإعداد أكمنة للمتهم وأسفرت عن ضبطه فى منزل مهجور وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

واعترف المتهم فور القبض عليه بملكيته للمضبوطات، وأن لديه شبكة موزعين تقوم بتوزيع الصنف الذى أطلق عليه اسم "الجاحد" والذى يقوم بترويجه على زبائنه فى الإسكندرية.

العملية الناجحة ضد المتهم، تتلخص فى تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام مبلغ مالى هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وذلك حال وجوده بالقرب من مسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم تقدير القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحيل المتهم للنيابة التى قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وعرضها على المعمل الكيماوى، كما تم تشكيل لجنة لحصر ممتلكات المتهم، تمهيدا لتقدير مكاسبه من تجارته وأوجه صرف أرباحه من تجارة المخدرات.