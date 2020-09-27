وزير البترول الأسبق: مصر أنهت فرصة قطر وتركيا في البلطجة بشرق المتوسط

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تحويل منتدى شرق المتوسط إلى منظمة بين دول المتوسط سيكون له قرارات ملزمة وثقل اقتصادي وسياسي لكل الأعضاء وسيحمي حقوقهم، وهذا ما دفع البنك الدولي والبنك الأوروبي الدخول في هذا التكتل لمراقبته.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى،: "فيه ناس عاوزة تخرب ومش هيسيبونا في حالنا بنقولهم ربنا يهديكوا"، في إشارة إلى عناصر جماعة الإخوان التخريبية فمصر تدعو للسلام وتريد شعبها العيش في سلام والرئيس عبد الفتاح السيسي لم يذكر أي أحد من أعداء الدولة بسوء.

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن مصر برغم التحديات والكماشات عبرت الأمواج المتلاطمة بهدوء وحكمة، ولا يوجد فرص لقطر وتركيا للبلطجة على الغاز في شرق المتوسط فتكتل منظمة غاز شرق المتوسط به 8 دول وعلى الأعداء "يصوصو أو ينونو" لن يحصلوا على شيء.