أسامة كمال: زجاجة المياه أصبحت أغلى من برميل النفط الأمريكي

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول سابقًا، إن انخفاض أسعار النفط الأمريكي ليس له علاقة بانخفاض أسعار المواد البترولية في مصر، موضحًا أن زجاجة المياه أصبحت اليوم سعرها أكبر من برميل البترول، ولكنه أمر لحظي ينتهي بنهاية يوم عمل غدٍ في بورصات الخام النفطي، وهناك أسباب تراجع استهلاك النفط وهو حركة الطيران تراجعت عالميا بنسبة 90%، والاستهلاك المحلي بالدول 50%، والسفن بنسبة 50% أيضا.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أن الانهيار الذي يحدث الآن في سوق النفط الأمريكي سيستمر حتى يتم البدء في العقود الجديدة، والتي قد تصل أسعارها إلى 40 دولارا، وفي وسط الأزمة الحالية لا يمكن لمن معهم بترول أن يبيعون.

وأشار وزير البترول سابقًا، إلى أن كل الدول قامت بتخزين خام البترول ومنها مصر، والمؤشرات تقول إن نسبة استهلاك البنزين والسولار قل بنسبة 25% في مصر، كما أن النسبة التي يتم استيرادها من الخارج تم شراؤها بأسعار أقل من سعرها وهذا أمر إيجابي، بينما الأمر السلبي هو أن شركات البحث الأمريكية ستقلل من استثماراتها في المناطق الأخرى وهذا قد يؤثر على مصر بعد 3 سنوات مقبلة.

وأوضح أن مصر ليست طرفًا فيما يحدث حاليا، خاصة أنها ليست من كبار المنتجين، بالإضافة لإيقاف مؤقت لعمليات الاستيراد، ولكن الانهيار الكبير في أسعار الخام تحديدا تكساس سوف يؤدي إلى تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وتجمد الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في مصر مما يقلل من الإنتاج المحلي ويدفع مصر لاستيراد الخام مجددا.