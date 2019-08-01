علق الإعلامى أسامة كمال، على أحداث المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا، إن مصر تصنع تاريخها وشعب مصر هو البطل الحقيقى كما أكد الرئيس السيسي.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة الأربعاء من برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر فضائية " dmc"، "الرئيس السيسى أضاف لتاريخ مصر إنجازات كان صعب تتحقق مع أى قائد تاني، والنهارده القوات المسلحة سواء من حيث التسليح العسكرى أو الكفاءة المدنية في حتة تانية خالص".

وتابع، "كل شاب وبنت بيشاركوا، مشاركتهم هتساعدهم فى تغيير مستقبلهم وبالتالى هيساعدهم فى تغيير تاريخهم وبدون مجاملات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تاريخه بقى أكبر كتير حتى من أحلامه، والرئيس السيسى مواطن من النوع المحرك لعجلة التاريخ، وزى ما قلت وهدفه اتخاذ قرارات مصيرية مستقلة وإنه ساعد ناس كتير تدخل التاريخ".