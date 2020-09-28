خبير: الطرق الجديدة وفرت من 35 دقيقة لـ7 فقط

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق، إن منظومة الطرق في مصر في تطور دائم، ومؤخرا تم تطوير وتوسيع طريق "مصر- الإسماعيلية"، كما يتم تطوير طريق العين السخنة، وهو ما يعزز الربط بين محافظات مصر المختلفة.

وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن المحاور التي كانت تتكلف 35 دقيقة قل نسبتها إلى 7 دقائق فقط، وهو ما عزز من وفرة السيارات على الطرق، وهو نتيجة مضافة للاقتصاد المحلي لتوفير الوقود وتشغيل السيارة وتخفيض التلوث ويساعد على تحسين صحة المواطنين بشكل عام، موضحا أن القاهرة مرت بمراحل عدة من الخطط، وجاري تطبيق الخطط التي تم وضعها منذ سنوات، ولتطوير وجه مصر الحضاري عالميا.

وأكد أن القيمة الاقتصادية من تطوير محاور الطرق لها عائد اقتصادي كبير على الدولة، وتكون الكلفة في وقت الإنشاء ويوفر فيما بعد ذلك الوقود والتنقلات بين المحافظات المختلفة.