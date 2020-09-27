ندوة لواعظات الأزهر عن دور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع

نظم المجلس القومى للمرأة بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، ندوة حول "دور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره"، حاضرت فيها واعظات ومفتيات الأزهر الشريف.

وأكدت واعظات الأزهر دور المرأة في تربية الأبناء والإحسان إليهم، مبينين أن التربية الطيبة تنشئ جيلًا واعيًا ومفيدًا لنفسه ومجتمعه ووطنه.

وأوضحت واعظات الأزهر أن للمرأة دورًا عظيمًا في المجتمع؛ فدورها لا ينتهي عند كونها نصف المجتمع، وإنما هي أيضًا تربي النصف الآخر، كما أنها تقف بجوار الرجل وتشد من أزره، فهي من تبني المستقبل، لذا يجب الاهتمام بالمرأة وتعليمها لبناء مجتمع متعلم ومثقف.

وهذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها الأزهر الشريف لأهالي سيناء، وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه عقب زيارته إلى قرية الروضة، مطلع ديسمبر 2017، بتسيير قوافل طبية ودعوية، لخدمة أهالي سيناء.

وتضم قافلة الأزهر الدعوية 16 من علماء الأزهر الشريف من بينهم 4 سيدات، لتنفيذ ندوات توعوية ثقافية ودينية بمراكز الشباب والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بمدينتي العريش وبئر العبد.