حظك اليوم الخميس 24-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت ودود مع الأشخاص المحيطين به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.