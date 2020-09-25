حظك اليوم الجمعة 25-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء بها وتحليلها، كما يستطيع أن يقرأ إشارات العقل الباطن لدى الآخرين دون أن يفصحوا عنها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يجعلك تُحسن التصرف وتعرف كيف تكسب مساندة الجميع بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.