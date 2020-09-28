اقتصادي: المشروعات القومية تشجع القطاع الخاص للاستثمار

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات التي تقوم بها أي حكومة في دولة ما من شأنها تعزيز تواجد القطاع الخاص بتلك الدولة، وهو ما يعزز من افتتاح مشروعات كبرى ويقلل من تعداد البطالة ويعزز الإنتاج المحلي.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن مصر مرت بالكثير من المشكلات حتى وصلت لمرحلة الاستقرار السياسي بحلول عام 2014، ووضعت الحكومة خطة اقتصادية لتعويض ما فاتها من مشروعات قومية كبرى ولمنع انكماش الاقتصاد المصري، موضحا أن حجم الاستثمارات الأجنبية كان في عام 2012 لـ900 مليون دولار، ومعدل نمو اقتصادي 2%، وهو ما كان يؤثر بالسلب على قوة الدولة اقتصاديا وسياسيا.

وأكد أن عام 2020 عانى من أزمات اقتصادية كبرى نتيجة اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة وانكماش الاقتصادات العالمية، وعانت 99% من دول العالم من تحقيق نمو اقتصادي سالبي للمرة الأولي، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في دول الشرق الأوسط ممن سيحققون نموا اقتصاديا بالإيجاب خلال عام 2020، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، وللدولة خطة جيدة لإعادة الاحتياطي النقدي لعصر الازدهار: "مشوفناش أي سلعة تموينية نقصت من الأسواق كما حدث في الكثير من الدول، والإصلاح حافظ على مصر من وجود أي مشاكل كبيرة أو مؤثرة بسبب فيروس كورونا".