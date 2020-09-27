تحدثت عنه وزير البيئة أمام الرئيس.. تعرف على دليل استدامة مشروعات الدولة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر الرئاسي لافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد إلى وجود تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة، يتضمن خطوطا إرشادية للمعايير البيئية العامة في قطاعات الدولة المختلفة.

"الوطن"، ترصد أهم ملامح الدليل الإرشادي البيئي لمشروعات الدولة وما تحقق فيه حيث يعد الانتقال نحو التنمية الصناعية الخضراء عنصراً أساسياً في التصدي لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة في المستقبل التي تؤدي إلى زيادة تقلبات المناخ وتغيراته ويشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPPC)، الخاص عن السيناريوهات المستقبلية للانبعاثات بحلول العام 2030 حيث ستتراوح تقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن القطاع الصناعي حوالي 14 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بما في ذلك استخدام الكهرباء.

وطبقا للدليل فإن:

-عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، وأنّ الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثيرا من التكلفة علي المدي المتوسط

- تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال 20/2021، على ان يتم زيادة النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة،

- تم التاكيد على ان تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

-سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، وسيكون هناك متخصص في الاقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.

- تسعي وزارة البيئة لدمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى الوزارات، نظرا لتعاظم أهميته في ظل التحديات التي يواجهها العالم للتصدي للتغيرات المناخية، ويرجع لاهتمام الحكومى بهذا البعد ووضعه في الاعتبار بمشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.

- يسعى الدليل الارشادي الى دمج مفهوم الصناعة الخضراء و هي"تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الانسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية

- يتم تحقيق مفهوم الاستدامة من خلال الاستثمار الامثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الإستخدام واعادة التدوير للتقليل من التاثير السلبى على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."

- يساعد الدليل في الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية والحد من المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة استخدام المخلفات الصناعية واستبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية.

- التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، وإنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل.

- توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة وخفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.