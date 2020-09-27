  زعيم إقليم قره باغ: فقدنا بعض المواقع لصالح الجيش الأذربيجاني

قال زعيم إقليم قره باغ المتنازع عليه أرايك هاروتيونيان، إن الإقليم فقد بعض المواقع لصالح الجيش الأذربيجاني بعد تجدد الاشتباكات.

وذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في أرمينيا.

وقال علييف في خطاب حول تفاقم الوضع على خط التماس في قره باغ، إن القوات المسلحة الأرمنية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، قامت بقصف مواقع للجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية في مناطق مختلفة.