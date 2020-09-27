رئاسة أذربيجان: أرمينيا تنتهك وقف إطلاق النار وتقتل المسالمين

أصدر مساعد الرئيس الأذربيجاني، مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديون الرئاسي حكمت حاجييف، بيانا حول ما وصفه بـ"انتهاك قوات الاحتلال الأرميني انتهاكا صارخا لنظام وقف إطلاق النار اليوم في مرتفعات ناغورني قره باغ".

وأفادت وزارة الدفاع أن قوات "الاحتلال الارميني" استهدفت باستخدام الأسلحة الثقيلة وكبيرة العيار وقاذفات القنابل والألغام والهاون ومختلف الاسلحة المدفعية مختلفة العيار اليوم مواقع قوات الدفاع الأذربيجاني المترابطة عند خط الجبهة، خاصة قرى قابانلي لمحافظة تارتار الأذربيجانية وتشيارقلي واوتا قراوند لمحافظة أغدام الأذربيجانية وال خانلي وشكر بيكلي لمحافظة فضولي الاذربيجانية وجوجوق مرجانلي لمحافظة جبرائيل الاذربيجانية.

كما استهدفت "المسالمين" والمنشآت المدنية عند مناطق مجاورة لخط الجبهة عمدا، وهناك معلومات حول قتلى ومصابين بين الأهالي المسالمين والجنود.

وتضرر عدد كبير من البيوت والمنازل والمنشآت المدنية، بحسب بيان وصل "الوطن" من سفارة أذربيجان في "القاهرة".

وتستمر القوات الأمرينية في إطلاق النار إطلاقا مكثفا على مواقع الدفاع الاذربيجاني والمناطق السكنية على طول خط الجبهة.

استهداف ارمينيا عمدا المناطق السكنية والأهالي المسالمين انتهاك صارم للقانون الإنساني الدولي ومن بينه اتفاقيات جنيف عام 1949م، واستهداف المسالمين المدنيين أسلوب عسكري مدرج في التدريبات القتالية لقوات الاحتلال الارميني وابرز نماذجه مجزرة خوجالي المرتكبة في شهر فبراير عام 1992م.

ووفق ما جاء في بيان السفارة الأذربيجانية في مصر، فإن إنزال ضربات على مواقع الدفاع الإذربيجاني من قبل قوات الاحتلال الارميني واطلاق النيران على السكان المسالمين والمنشآت المدنية باستخدام الاسلحة الثقيلة عدوان عسكري وطبيق القوة للمرة التالية من قبل ارمينيا على اذربيجاني وفقا للقانون الدولي.

وتتخذ قوات الدفاع الاذربيجاني تدابير هجوم معاكس ضرورية بغية التصدي للعدوان والاعتداء العسكري التالي لارمينيا، وضمان أمن الأهالي المدنيين.

وأنذرت أذربيجان المجتمع الدولي، يأن أرمينيا كانت تتهيأ لتنفيذ عمل عدواني عسكري جديد واستعدادها لحرب جديدة.

وكانت صرحت أذربيجان أكثر من مرة بأن العدوان العسكري الأرميني المستمر ضد أذربيجان ووجود قوات الاحتلال الارميني على الأراضي المحتلة الاذربيجانية تهديد وخطر رئيسي على السلام والاستقرار في المنطقة.