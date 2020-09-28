"%70 أونلاين" و"بنوك أسئلة".. خطة جامعة طنطا لطلاب الدراسات العليا

كشفت جامعة طنطا، عن خطتها في العام الجديد بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، حيث تتضمن الخطة حزمة من الإجراءات بهدف تطبيق منظومة التعليم الهجين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا، للدراسات العليا والبحوث، إن جامعة طنطا لديها خطة تعمل على تنفيذها في مرحلة الدراسات العليا، وتطبيق منظومة التعليم الهجين، والذى يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد.

وأوضح "عكاشة" أن طلاب الدراسات العليا، سيتم تقسيمهم إلى مجموعات دراسية صغيرة، تتناوب في الحضور على الكليات، إلى جانب رفع جميع المقررات الدراسية والمناهج على المنصة الرسمية للجامعة، وأن الجامعة تهدف أن تكون نسبة لا تقل عن 70% من المحاضرات عن بعد أو "أونلاين"، وسيتم إعداد الجداول الدراسية بنظام يتيح للطالب الحضور يومين فقط واستكمال باقي الدروس العلمية من خلال التعليم عن بعد أو "أونلاين".

وأوضح أن هناك تعليمات صدرت إلى كل كلية بالجامعة، بسرعة العمل على تجهيز مكان مناسب به عدد من أجهزة الحاسب الآلي متصلة بالإنترنت ومجهزة بوسائل الاتصال لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على إعطاء محاضراتهم "أونلاين"، إلى جانب تكليف أعضاء هيئة التدريس بإعداد المواد التعليمية والمحاضرات الخاصة بكل مقرر في صورة فيديوهات تعليمية تتضمن شرح المحتوى المقرر تمهيدا لرفعها على المنصة التعليمية للجامعة، وتكليف وحدات تكنولوجيا المعلومات لمتابعة استكمال بيانات جميع الطلاب على منظومة وحدة تطوير النظم، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك حفاظاً على جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالجامعة.

ويعتبر التعليم الهجين أسلوب أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العملي عن استخدامه في العام الدراسي الجديد داخل الجامعات، بهدف تقليل الكثافة الطلابية في ظل ما يشهد العالم من تداعيات فيروس كورونا، وهو أسلوب يربط بين نظامي التعليم "وجها لوجه" و"التعليم عن بعد"، وسيتم خلاله تقسيم الطلاب الى مجموعات دراسية صغيرة.