جامعة كفر الشيخ تستعد للعام الدراسي الجديد بـ"الهجين"

استعدت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، للعام الدراسى الجديد، والمقرر انطلاقه 17 أكتوبر المقبل، حيث أعدت خطة لنظام الدراسة بالكليات العلمية والنظرية.

وبدأت الجامعة في تجهيز القاعات والمدرجات، وإجراء الصيانة والتجهيزات اللازمة التي تُجرى دوريًا كل عام، وسط تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما بدأت الكليات فى وضع الجداول والخطط الدراسية بنظام التعليم الهجين، بحيث تكون نسبة الدراسة عن بعد فى الكليات العلمية من 30 لـ40%، وتكون نسبة التعليم وجهًا لوجه من 60 لـ70%.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كل الكليات تضع الجداول الدراسية بحيث يتم تقليل أعداد الحضور للجامعة، على أن تحضر فرقة للدراسة بالكلية، بينما تطبق فرقة أخرى التعليم عن بعد، إضافة إلى تخفيف الأعداد بالمدرجات وقاعات المعامل، بما يحقق التباعد الاجتماعي.