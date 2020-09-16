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13 نوفمبر ..بدء الدراسة بنظام التعلم الهجين بجامعة بني سويف

كتب:

عمرو رجب
08:29 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اجتماعًا، اليوم، ضم لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومركز التعلم المدمج بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء والمستشار المالي والقانوني والدكتور خالد عباس، مدير المركز وأمين عام الجامعة. 

وخلال الاجتماع، وافق مجلس مركز التعلم المدمج على بدء الدراسة يوم 13 نوفمبر القادم بنظام التعلم الهجين لتستمر الدراسة لمدة ستة أسابيع، كما وافق المجلس على اعتماد نتائج برامج التعليم المفتوح لامتحانات دور يوليو 2020 وإعطاء فرصة لمدة اسبوعين للتقدم للتظلم.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الموضوعات المتعلقة بنقل وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس من وإلى الجامعة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

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