الإدارة المحلية بالنواب: الاشتراطات البنائية الجديدة تحدد نسب الارتفاع

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قطاع البناء والتشييد يعمل به الكثير من المواطنين، وهو القطاع الذي تأثر بشدة في بداية اجتياح فيروس كورونا.

وأضاف "النويشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن عمليات البناء في القرى تعمل بشكل عادي، ولكن تم إيقاف البناء في المدن لحين الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن أهم الاشتراطات البنائية الجديدة هي التأكد من وجود الجراجات القانون كما حدد حدود الارتفاع.

وأكد أنه وبالنسبة للمولات التجارية فقد تم وضع اشتراطات أكثر في الجراجات وأماكن انتظار السيارات ونسب الارتفاعات بالعقارات الجديدة، مشيرا إلى أن اشتراطات البناء تم الإفصاح عنها من قبل وزارة الإسكان ويتم تطبيقها حاليا، ويجب على المواطنين الالتزام بالاشتراطات، وتجاوز الارتفاعات تؤثر فيما بعد على البنية التحتية.