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محمود مسلم

 العاهل الأردني يصدر مرسوما بحل مجلس النواب بعد انتهاء فترته

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أ ش أ
06:48 م | الأحد 27 سبتمبر 2020
عاهل الأردن

عاهل الأردن

 أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد، بعد انتهاء فترته الدستورية.

وجاء نص المرسوم - وفقا وكالة الأنباء الأردنية بترا: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الأحد 27 أغسطس 2020".

كان الأردن أعلن في وقت سابق انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب يوم الإثنين.

وعقب حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، حيث تلزم المادة 74 من الدستور الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

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