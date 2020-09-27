ضبط اثنين انتحلا صفة رجال مباحث للسرقة.. ومتهم: كان نفسي أطلع ظابط

"إحنا مباحث روض الفرج.. وجايب الفلوس دي منين".. هذه الكلمات لجأ مسجل خطر وصديقه الى حيلة لسرقة المواطنين بمنطقة روض الفرج.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين بانتحالهما صفة ضباط شرطة.

وأثبتت التحريات، أن المتهم الأول انتحل صفة معاون مباحث قسم روض الفرج، واستأجر سيارة ميكروباص، وأوقفها بالشارع الرئيسي بالمنطقة، واستوقف موظفًا، واستوليا على مبلغ 2000 جنيه من موظف، وضُبط المتهمان وبحوزتهما طبنجة صوت ومبلغ مالي.

واعترف المتهم الأول بارتكابة الجريمة، وقال المتهم أثناء مناقشته: "كان نفسي أطلع ظابط"، وأوضح أنه لم يكمل تعليمه الجامعي، وتعرف على صديق السوء وأُلقي القبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات.

وتابع المتهم أنه اتفق مع شريكه على انتحال صفة ضباط للاستيلاء على متعلقات المواطنين مقابل عدم تحرير محاضر ضدهما، وأوضح أنه ارتكب 5 جرائم في القاهرة والجيزة بنفس الأسلوب، وكان ينتحل صفة أسماء الضباط فى كل قسم شرطة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

كان اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا، يفيد بأن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين، وبحوزتهما طبنجة صوت ومبلغ مالي، حال قيامهما باستيقاف وتفتيش اثنين من المواطنين بدائرة القسم، والاستيلاء منهما على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما عقب إيهامهما بأنهما رجال شرطة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهما بحيازته للطبنجة المضبوطة بحوزته بقصد انتحال صفة رجل شرطة.