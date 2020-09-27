"جمال عبدالناصر.. تحديات وإنجازات" مؤتمر الأعلى للثقافة غدا

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ تحت رعاية الدكتوة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية؛ مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان: "جمال عبد الناصر.. تحديات وإنجازات"؛ والذي تنطلق فعالياته في تمام الحادية عشرة صباح الإثنين الموافق 28 سبتمبر؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة؛ بمشاركة نخبة كبيرة من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين.

ويقام المؤتمر في إطار الاحتفاء بذكرى الزعيم جمال عبد الناصر وبمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله؛ ويتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وثلاث جلسات بحثية بالإضافة إلى مائدة مستديرة.