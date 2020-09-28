محمد صبحي يسترجع ذكريات مسلسل "رحلة المليون": قتلت "علي بيه مظهر"

استرجع الفنان محمد صبحي عبر حسابه على فيسبوك، ذكرياته مع مسلسل "رحلة المليون" والفنانة الراحلة زوزو نبيل التي شاركته عددا من أعماله الفنية.

وكتب صبحي: "موقف حصل بيني وبين الفنانة القديرة زوزو نبيل أثناء تصوير مسلسل رحلة المليون 1984 .. كنت قبلها مقدم شخصية علي بيه مظهر اللي حققت نجاح كبير جداً وكنت خايف الجمهور مايعرفش يشوفني غير (علي بيه مظهر) وفِي يوم من أيام تصوير سنبل اللي كنّا لغاية أوائل رمضان مستمرين في تصويره".

وأضاف "وقت الفطار كنت في الشارع بفطر وراجع تاني التصوير كان فيه قهوة مشغلة سنبل والنَّاس بتتفرج جه مشهد كوميدي لاقيت القهوة كلها ضحكت بصوت عالي.. جريت من فرحتي على الاستديو وبقول لحبيبتي زوزو نبيل بفرحة كبيرة.. قتلته يا ماما زوزو، اتخضت وقالتلي مين ده؟ قلتها قتلت علي بيه مظهر، وكان من أحلى أيام حياتي لما لمست نجاح سنبل".

وفي سياق متصل، هاجم الفنان محمد صبحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما وصفه بـ"الفن الهابط"، مطالبا بمقاطعته.

وكتب "صبحي": "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط الذي يهدم العقول ويشوّه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين، فيقدمون المزيد".

وأعلن الفنان محمد صبحي، مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدء عرض مسلسل "فارس بلا جواد" على الصفحة، يوميًا في الخامسة مساءً.

وكتب قائلا "سنقوم بتنزيل مسلسل فارس بلا جواد يومياً الساعة 5 مساءً كاملاً بدون حذف على الصفحة من الثلاثاء 25 أغسطس، وسيجري تثبيت الحلقة يوما كاملا في أول الصفحة، وهكذا حتى آخر حلقة، والحلقة التي ستعرض ستكون موجودة بالصفحة يمكن الرجوع إليها في أي وقت".