محمد صبحي عن خلافه مع عبلة كامل: "مذكرات لينين الرملي السبب"

كشف الفنان محمد صبحي، حقيقة ما تردد على مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا بشأن وجود خلاف بينه والفنانة عبلة كامل، خلال عرض مسرحية "وجهة نظر" التي عرضت في ثمانينات القرن الماضي، من تأليف لينين الرملي، وإخراج محمد صبحي.

وكتب محمد صبحي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: نُريد أن نوضح أن ما جرى تداوله على صفحات الفيسبوك المعروف توجهاتها والمعتمدة على مذكرات لينين الرملي رحمه الله، الذي كتبها وهو مريض ولم تكن دقيقة، وبها لبس مع موضوع آخر غير مسرحية وجهة نظر وسنوضحه الآن.

وتابع: كل ما قيل بخصوص الفنانة الكبيرة عبلة كامل عارٍ تماماً من الصحة، الحكاية ببساطة أن الفنان محمد صبحي كان مخرج مسرحية وجهة نظر لمدة 5 سنين، بمعنى أن لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً علي خشبة المسرح إلا بإذنه فكيف لمخرج العمل ومنتجه أن يريد لعبلة كامل الفشل أو يريد بها مستوي أقل.

وأضاف محمد صبحي، قائلًا: إنه يشهد لها باحترامها والتزامها على مدار 5 سنوات ولا يوجد أي خلاف بينهما حتى انتهت مسرحية وجهة نظر، وأراد لينين الرملي أن تكون عبلة كامل بطلة المسرحية الجديدة، وكان اسمها "الحادثة" ولكن اعترض محمد صبحي كمخرج على هذا الاختيار لأن تركيبة دور بطلة مسرحية الحادثة مختلف تماماً عن شخصية وتركيبة وتمثيل عبلة كامل.

واستطرد: "عبلة كامل فنانة عظيمة لكنها غير مناسبة لهذا الدور من وجهة نظره كمخرج، ولما أصر لينين الرملي، على اختياره انسحب محمد صبحي وانتهت الفرقة وهما أصدقاء، ليكمل لينين مسرحيته الحادثة.

واختتم "صبحي"، كلامه قائلًا: الفنان محمد صبحي يحترم الفنانة عبلة كامل ويقدرها ويعتبرها من أهم الممثلات التي مثلت معه، وهناك لقاءات تليفزيونية يتحدث كل منهما عن الآخر بكل احترام وحب، وسنبحث عنها وسنقوم بنشرها عبر الصفحة.

وطالب محمد صبحي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، "بعدم الانسياق وراء أخبار دون دليل واضح وعدم تشويه فنان بقيمة محمد صبحي، خصوصًا أن هذه الهجمة منتظرة بعد إعلانه إذاعة فارس بلا جواد على الصفحة ومعروف من يملك الموقع ويعرف رأي الفنان محمد صبحي إنه ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، ففتحتم موضوع عبلة كامل الذي مر عليه 26 عاما لتثيروا شهيتكم في اختلاق الاتهامات".

مسرحية "الحادثة" عرضت في بداية التسعينيات، تأليف لينين الرملي، إخراج عصام السيد، بطولة عبلة كامل وأشرف عبدالباقي.