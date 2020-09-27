إيهاب توفيق يعلن عدم خوضه للانتخابات "الورق مكملش"

نشر المطرب إيهاب توفيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا، أوضح فيه حقيقة ترشحه لانتخابات مجلس النواب.

وذكر "توفيق"، أنه بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترشحه لمجلس النواب، فإن جزءً من الخبر صحيح، ولكن نظراً لاتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، حيث كان أمس هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمه لم يتم الترشح.

وأضاف، "أما بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيحًا على أكمل وجه، ودون موافقتي مع العلم أنى طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة".

واختتم البيان "أتوجه بالشكر لكل الناس إللى أرسلت لي رسائل وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها".

وانتشرت صوره لإيهاب توفيق خلال الساعات الماضية عن ترشحة للانتخابات، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريحات حول الترشح، وقام بإغلاق هاتفه، مشددًا على كل المقربين له بعدم الحديث عن الأمر.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، كليبه الجديد "الأهلي كيان"، إهداء للنادي الأهلي، من كلمات أحمد خاطر، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أكرم عادل.

وكان إيهاب توفيق طرح مؤخرًا كليب "هي دنيا"، من ألحان الراحل أشرف سالم، وكلمات عوض بدوي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج متيم السراج.وانتهى إيهاب توفيق من تسجيل وتصوير أغنية "زحمة الأيام"، مع كل من هشام عباس، وحميد الشاعري، ومصطفى قمر.