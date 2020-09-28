«الخميس».. فتح باب التقديم لـ«جائزة التميز الحكومي» لموظفي الدولة

تفتح جائزة التميز الحكومي، التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باب التقديم لفئاتها المختلفة، اعتباراً من الخميس المقبل 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر المقبل.

قال مسئول بـ«التخطيط» لـ«الوطن» إن اللجنة المشرفة على الجائزة تجري حالياً استعدادات بدء تلقي طلبات الترشح للجائزة، وذلك بعدما سبق أن نظمت الوزارة عدة ندوات تعريفية للتعريف بالجائزة طوال الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لموقع الجائزة على الانترنت، فإنها تستهدف تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومي والمحلي والإقليمي، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وتضم فئات الجائزة: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة، جائزة المواقع الحكومية، جائزة الإبداع والابتكار، جائزة القيادات المتميزة، جائزة التميز الفردي، بينما تقرر توسيع نطاق جائزة التميز الحكومي لتشمل الموظفين المثاليين.

وسبق أن نظمت الوزارة 13 حلقة تعريفية على مدى شهر ونصف، بإجمالي 20 ألف متابع من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وموجودة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة.

وسبق أن أصدرت الوزارة، قبل أيام، بيانا أوضحت فيه معايير المشاركة، وتضمنت: فيما يتعلق بجائزة المؤسسة المتميزة، فقد تحددت شروط الترشح في أن تكون المؤسسة حكومية مصرية "كلية، مدينة، قرية، مركز، حي" فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

وفيما يختص بشروط جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، لفت البيان، إلى أنها تتمثل في أن يكون المركز له مقر مستقل وهوية مؤسسية متوافقة مع هوية الجهة التابع لها، وفي حالة وجود المركز ضمن مبنى إداري مشترك فيجب أن يشكل المكان المخصص لخدمة المتعاملين وحدة مستقلة من المبنى، إضافة إلى أن ألا يقل عدد مكاتب "شبابيك" الصف الأمامي عن اثنين.

يجب أيضاً ألا يقل عدد أيام العمل في المركز عن 5 أيام في الأسبوع على أن يكون للمركز مدير مسؤول، وألا يقل متوسط عدد المتعاملين الشهري عن 1000 متعامل، وبالنسبة لمكاتب التأهيل لا يقل عدد المتعاملين الشهري عن 100 متعامل إلى جانب أن يكون المركز مميكن بالكامل، متابعًا أن على الجهة المتقدمة تقديم دليل مادي "مطبوع من النظام" على مجموع المعاملات التي تمت في آخر 6 أشهر وترفق مع طلب الترشح.

وأوضح البيان السابق، الشروط المتعلقة بالفئات الأخرى من الجائزة حيث تضمنت شروط الترشح لجائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية أن يكون الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية يقدم خدماته بشكل إلكتروني وليس فقط مجرد عرض للخدمات وكيفية الحصول عليها، وأن يكون الموقع الالكتروني مسجل ضمن اسم نطاق ينتهي بـ(.gov.eg) أو (.edu.eg) أو (.eg) إلي جانب ضرورة أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسة للموقع.

أما فيما يتعلق بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي فتمثلت شروط الترشح في أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية مصدرها أحد العاملين أو فرق العمل من داخل الجهة الحكومية، إضافة إلى أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية قد تم تطبيقها وحققت نتائج إيجابية أسهمت في حل المشكلات، وأن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة 2017-2018-2019 .

وحول شروط الترشح لجائزة القيادات المتميزة، ذكر بيان الوزارة، أن فئة رئيس قطاع (أو ما يعادله) ورئيس إدارة مركزية، لابد أن يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية/ الإشرافية) وأمضى عاماً على الأقل في الوظيفة، ولفئة مدير عام ومدير إدارة (بتكليف/ قرار داخلي) يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل، وحصول (رئيس قطاع/ رئيس إدارة مركزية) على 6 دورات، و(مدير عام/ مدير إدارة) على أربعة دورات تدريبية على الأقل من برامج "إدارة الجودة، الإدارة الاستراتيجية، قيادة التغيير، صنع القرار، إدارة المشروعات، القيادة الفعالة، بناء فرق العمل، تقييم الأداء، مهارات التواصل، الحوكمة ومدونة السلوك".

كما استعرض البيان، شروط الترشح لجائزة فريق العمل المتميز والتي تمثلت في أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشيكله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين علي تاريخ تقديم طلب الترشح، إلى جانب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء 7 أفراد ومن الممكن أن يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري.