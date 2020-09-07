طريقة التقديم لجائزة التميز الحكومي لعام 2020 بعد إعلان شروطها

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، لكل فئات الجائزة، وأهم البرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2019- 2018-2019 -2020، التي شملت أن تكون المؤسسة حكومية مصرية "كلية، مدينة، قرية، مركز، حي"، فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

وتفتح جائزة التميز الحكومي، التي ترعاها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باب التقديم لفئاتها المختلفة، اعتبارا من 1 أكتوبر- 31 أكتوبر 2020، بينما تواصل الوزارة، تنظيم ندواتها للتعريف بالجائزة، بحسب مسئول بالوزارة لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن الندوات مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، وعلى نحو مفصل، كيفية التقديم للجائزة، التي تستهدف تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية.

1- ألا يكون من أحد موظفي الجهاز الإداري للدولة أو أحد أعضاء هيئات التدريس بالكليات الحكومية المصرية.

2- الحصول على مؤهل علمي مناسب (درجة بكالوريوس كحد أدنى).

3- خبرة عملية من 5 إلى 7 سنوات كحد أدنى (تعتبر الخبرة في مجال العمل الحكومي ميزة إضافية).

4- الإلمام بالمبادئ الأساسية لنظم إدارة الجودة.

5- الوعي بالمفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي والتميز الحكومي.

6- القدرة على كتابة التقارير الفنية باللغة العربية (متطلب إلزامي).

7- الحصول على شهادة مقيم معتمد لنظم إدارة الجودة و/أو مقيم معتمد لأحد نماذج التميز المؤسسي.

8- القدرة على العمل ضمن فريق

9- إجادة مهارات التواصل الشفهي والمكتوب (باللغة العربية).

10- القدرة على استخدام حزمة برامج MS Office بشكل متقدم.

11- التفرغ الكامل والمرونة للسفر والانتقال داخل حدود جمهورية مصر العربية خلال فترة التقييم (عدد أيام العمل تتراوح بين 25 وحتى 35 يوم عمل خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2020).

12- المشاركة في أحد جوائز التميز المحلية و/أو الإقليمية و/أو الدولية كمقيم أو رئيس فريق تعتبر ميزة إضافية.

وتعتبر أولى خطوات التقدم للجائزة، بالتسجيل عبر ملء طلب التسجيل من خلال الرابط، وسيقوم أحد أفراد فريق الجائزة بالتواصل مع من سيتم اختياره للمشاركة في الدورة الثانية للجائزة.

يجب أيضا على الراغبين في ترشيح الموظفين من جانب الجهات الحكومية، ملء الاستمارة، وإرسالها في موعد أقصاه 15 سبتمبر الجاري، للحصول على بيانات الدخول.

وسبق أن أصدرت الوزارة، اليوم، بيانا أوضحت فيه معايير المشاركة، وتضمنت: فيما يتعلق بجائزة المؤسسة المتميزة، فقد تحددت شروط الترشح في أن تكون المؤسسة حكومية مصرية "كلية، مدينة، قرية، مركز، حي" فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

وفيما يختص بشروط جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، لفت البيان، إلى أنها تتمثل في أن يكون المركز له مقر مستقل وهوية مؤسسية متوافقة مع هوية الجهة التابع لها، وفي حالة وجود المركز ضمن مبنى إداري مشترك فيجب أن يشكل المكان المخصص لخدمة المتعاملين وحدة مستقلة من المبنى، إضافة إلى أن ألا يقل عدد مكاتب "شبابيك" الصف الأمامي عن اثنين.

وألا يقل عدد أيام العمل في المركز عن 5 أيام في الأسبوع على أن يكون للمركز مدير مسؤول، وألا يقل متوسط عدد المتعاملين الشهري عن 1000 متعامل، وبالنسبة لمكاتب التأهيل لا يقل عدد المتعاملين الشهري عن 100 متعامل إلى جانب أن يكون المركز مميكن بالكامل، متابعًا أن على الجهة المتقدمة تقديم دليل مادي "مطبوع من النظام" على مجموع المعاملات التي تمت في آخر 6 أشهر وترفق مع طلب الترشح.

وأوضح البيان، الشروط المتعلقة بالفئات الأخرى من الجائزة حيث تضمنت شروط الترشح لجائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية أن يكون الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية يقدم خدماته بشكل إلكتروني وليس فقط مجرد عرض للخدمات وكيفية الحصول عليها، وأن يكون الموقع الالكتروني مسجل ضمن اسم نطاق ينتهي بـ(.gov.eg) أو (.edu.eg) أو (.eg) إلي جانب ضرورة أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرئيسة للموقع.

أما فيما يتعلق بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي فتمثلت شروط الترشح في أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية مصدرها أحد العاملين أو فرق العمل من داخل الجهة الحكومية، إضافة إلى أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية قد تم تطبيقها وحققت نتائج إيجابية أسهمت في حل المشكلات، وأن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة 2017-2018-2019 .

وحول شروط الترشح لجائزة القيادات المتميزة، ذكر بيان الوزارة، أن فئة رئيس قطاع (أو ما يعادله) ورئيس إدارة مركزية، لابد أن يكون المتقدم معين في الوظيفة (القيادية/ الإشرافية) وأمضى عاماً على الأقل في الوظيفة، ولفئة مدير عام ومدير إدارة (بتكليف/ قرار داخلي) يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل، وحصول (رئيس قطاع/ رئيس إدارة مركزية) على 6 دورات، و(مدير عام/ مدير إدارة) على أربعة دورات تدريبية على الأقل من برامج "إدارة الجودة، الإدارة الاستراتيجية، قيادة التغيير، صنع القرار، إدارة المشروعات، القيادة الفعالة، بناء فرق العمل، تقييم الأداء، مهارات التواصل، الحوكمة ومدونة السلوك".

كما استعرض البيان، شروط الترشح لجائزة فريق العمل المتميز والتي تمثلت في أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشيكله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين علي تاريخ تقديم طلب الترشح، إلى جانب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء 7 أفراد ومن الممكن أن يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري.

وتضم فئات الجائزة التي من المقرر انطلاقها بعد شهر من الآن: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة، جائزة المواقع الحكومية، جائزة الإبداع والابتكار، جائزة القيادات المتميزة، جائزة التميز الفردي، بينما تقرر توسيع نطاق جائزة التميز الحكومي لتشمل الموظفين المثاليين.