بالونات وورود و"تورتة" بعلم مصر تزين احتفالات "يوم السياحة العالمي"

احتفلت المحافظات السياحية في جنوب مصر، الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بـ"يوم السياحة العالمي"، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، الذي ألحق أضراراً واسعة بصناعة السياحة على مستوى العالم.

"الوطن" ترصد في هذه السطور أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها في المحافظات الثلاثة بمناسبة "يوم السياحة العالمي"، والذي يأتي وسط تزايد الآمال في انتعاش الحركة السياحية، وعودتها إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل "جائحة كورونا".

ففي البحر الأحمر، احتفلت فنادق الغردقة باليوم العالمي للسياحة بـ"تورتة" كبيرة تحمل علم مصر، بمشاركة النزلاء من رواد الفنادق، الذين تفاعلوا مع الحدث حاملين البالونات الملونة والورود، في جو ترفيهي، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وقال "عبد الرحيم الحونش"، شيف عمومي بأحد الفنادق المشاركة في الاحتفال، إن الاحتفال تضمن إعداد "تورتة" كبيرة، تحمل علم مصر، وترمز إلى الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للسياحة، مشيراً إلى أن الاحتفال ضم أنواعاً متنوعة من اللحوم على البوفيه الرئيسى للغذاء، منها لحوم النعام والضأن والديك الرومي والبط.

وأضاف "حسني شوقي"، مسئول بأحد الفنادق المنظمة للاحتفال، أن فنادق الغردقة تحرص على الاحتفال باليوم العالمي للسياحة كل عام، بمشاركة النزلاء من السائحين الأجانب، إلا أن احتفال هذا العام جاء مختلفاً بسبب ظروف "كورونا"، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، وبما يساعد أيضاً في تنشيط السياحة.

وأكد "محمد السباعي"، مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق، أن فنادق الغردقة استقبلت الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية، ووصلت نسبة الإشغالات في عدد من الفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة الداخلية، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن أكثر من 200 فندق بالبحر الأحمر حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل، وأن لجان الفحص المشتركة تستمر في عملها بالمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط المتبعة.

وفي أسوان، احتفلت منطقة آثار أسوان والنوبة، بقيادة الدكتور عبد المنعم سعيد، بيوم السياحة العالمي، بتنظيم احتفالية بقاعة المسلة الأثرية الناقصة بمدينة أسوان، حضرها الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، وخيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة، والمهندس أدهم دهب، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية بأسوان، وقيادات السياحة بالمحافظة.

وأهدى نائب المحافظ مجموعة ورود إلى قيادات الآثار بهذه المناسبة، التي تضمنت عرض كل ما يتعلق بتطوير المناطق الأثرية، كما أهدى مسئولو الآثار بأبو سمبل الورود والهدايا التذكارية إلى زوار معبدي "رمسيس الثاني" و"نفرتاري" بهذه المناسبة.

وأشار "سعيد" إلى قيام منظمة السياحة العالمية بإطلاق احتفالات هذا العام تحت شعار "السياحة والتنمية الريفية"، حيث يتم الاحتفال بقدرة وجهد القطاع على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص خارج المدن الكبرى، مشيراً إلى أنه تم استغلال فترة التوقف الأخيرة، بسبب "جائحة كورونا" في تطوير العديد من المناطق الأثرية بمحافظة أسوان.

وفي الأقصر، جرى الاحتفال بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك، على أنغام المزمار البلدي وأغاني الفلكلور الصعيدي، وتقديم الورود والهدايا التذكارية على السائحين، وسط أجواء مبهجة وحضور أكثر من 500 سائح، وبمشاركة المحافظن المستشار مصطفى ألهم، ونائبه محمد عبد القادر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

وأكد المحافظ حرص الاقصر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة كل عام، على طريقتها الخاصة، مشيراً إلى أنه تحدث مع عدد من السائحين، الذين أبدوا إعجابهم بالأقصر، وأعربوا عن شعورهم بالأمان، وأشادوا بالإجراءات الوقائية المتبعة فى كل المناطق السياحية والأثرية.

وأوضح الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن استغلال مثل هذه الأحداث العالمية يبعث برسائل إيجابية للخارج بأن مصر آمنة، وتفتح ذراعيها لكل السائحين في العالم.

وأبدت "جوليا كلارك"، سائحة إنجليزية، سعادتها بزيارتها الأولى إلى الأقصر، والاستقبال الذي وصفته بالمبهج، مشيرةً إلى أنها التقت صوراً وأرسلتها إلى أصدقائها في بريطانيا.