أستاذ اقتصاد: 20% من المصريين مهددون بالدخول تحت خط الفقر والحل في الاستقرار

قالت الدكتورة شرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنه وخلال الـ10 سنوات الماضية اعتمدت الحكومة المصرية على "مسح ميزانية الأسرة" والتي يقيمه جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل عامان، وفي بيانه الأخير أوضح وجود طبقة فقيرة في عام 2018 وصلت لـ32.5%، وهناك دراسات حديثة يتم إجراءها خلال الفترة الحالية لما بعد أزمة كورونا.

وأضافت "الشواربي"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن حالات الفقر قد قلت في نهاية عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا لوجود معدلات نمو مرتفعه، وبعد اجتياح كورونا زادت نسبة الفقر: "المكاسب اللي كنا ممكن نعملها في معدلات النمو كورونا جت وخدتها كلها، وثلث الشعب تحت خط الفقر، و20% تانين قريبين من الوصول لتحت خط الفقر"، موضحه أنه وفي حال حدث تحسن بسيط في الاقتصاد يرتفع من هم تحت خط الفقر، وفي حال حدث العكس فسيزيد نسب الفقراء في مصر: "علشان كده دائما بننادي على فكرة الاستقرار، وفيه شبكة أمان اجتماعي لإنقاذ هؤلاء".

وأكدت أنه من الضروري الحفاظ على الاستقرار لإجراء معدلات نمو عالية لفترات طويلة، وفي عام 2020 قبل كورونا أعلنت الصين قضائها على الفقر بين سكانها، وذلك بعد استمرار معدلات النمو لـ9% كمتوسط ولمدة 40 عام، مشيره إلى أن مصر لم تتجاوز الـ3 سنوات في معدلات النمو المرتفعة، ودائما ما يحدث مشكلات تؤدى إلى رجوع الاقتصاد المصري لمربع الصفر: "الفترة اللي فاتت جربنا نمشي في اتجاه معين، وعايزين نجرب نمشي في اتجاه معين لفترة طويلة، علشان نقدر نحقق الهدف بتاعنا".

وتابعت: "الفترة اللي فاتت عملنا تجربة اصلاح على المستوى الاقتصاد الكلي ناجحة وشهد لها المؤسسات الدولية، ولكن للأسف جاتلنا خبطات جامدة وأخرها كورونا، وفيه ناس بتحاربنا بالشائعات وعلى الحدود وبيستنزفوا من طاقة مصر، وفيه أيد بنحمي بيها بلدنا وأيد تانية بنبي بيها البلد، والظرف صعب وهناك حالات غير مستقره للدول على مستوى العالم".

وفندت: "الطبقات الفقيرة متستحملش تضرر إضافي هي الطبقات الفقيرة، ولا تملك أي أصل دون عملها، وفي حال رفعت الأسعار يتأثر الفقراء، ومعدلات التضخم تنخفض والأسعار ارتفعت ومعدلات الزيادة اللي فيها هي اللي قلت، والناس دخولها مزادش خالص، والفقراء معندهمش رفاهية البقاء بدون عمل، وبيشتغلوا أي حاجة تجيبلهم قرش".