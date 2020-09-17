أستاذ اقتصاد: العشوائيات مكان الأمراض والمخدرات

قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إن الدولة اتخذت إجراءات جادة لزيادة مساحة الأراضي الصالحة للسكن مثل بناء مدينة المنصورة الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة والعلمين الجديدة وتوفير مليون وحدة من الإسكان الاجتماعي والعودة مرة أخرى في عام 2014 لتوفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخلة بعد أن توفقت عن ذلك في عام 1982.

وأضاف "عاشور"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع عل فضائية "extra news"، أن الدولة جادة جدا في نقل المواطنين من العشوائيات إلى مناطق مناسبة للسكن فهذه العشوائيات لا تحتوي على خدمات ومكان للأمراض والمخدرات لكن المناطق الجديدة مجهزة للسكن مباشرة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، إلى أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية في الإسكان لتطوير وحدات سكانية لمحدودي ومتوسطي الدخل بتكلفة تجاوزت 500 مليار جنيه بالإضافة إلى جهود الدولة في إنهاء وجود المناطق الخطرة، لافتا إلى أن إنهاء جميع المناطق العشوائية كان المقرر نهاية العام الحالي لكن أزمة كورونا أجلت ذلك إلى نهاية العام المقبل.

وذكر أن الشعب المصري يعيش على 6% من مساحة مصر، وتسعى مصر إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متمثلة في 14 مدينة جديدة وتسعى إلى أن تتسع النسبة إلى 10% من مساحة مصر الكلية "مليون متر مربع".

وأوضح أن مصر بدأت في تنفيذ رؤية مصر 2030 منذ عام 2015 وتحاول علاج أزمة الكثافة السكانية التي تزيد بنسبة 2.5% بشكل سنوي وتسعى لزيادة المساحة السكانية إلى 10% أو 12% في عام 2030 ويتم ذلك من خلال توفير مواصلات لهذه المدن ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة 7 ملايين شخص.