أستاذ اقتصاد بترولي: تعطيش السوق سيرفع أسعار النفط لأكثر من 70 دولارا

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ اقتصاد البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن هناك تفكيرا واتجاها لدى منظمة الأوبك والأوبك بلس بأن يتم زيادة الكميات التي يتم إنتاجها خاصة من السعودية وروسيا وذلك لتعطيش السوق حتى يتم ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، حيث إنه إذا حدث ذلك فسيكون هناك قفزة كبيرة جدا لأسعار النفط خلال شهر أكتوبر لتتعدى الـ70 دولارا للبرميل.

وأضاف القليوبي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سوف تنخفض الأسعار العالمية للنفط نظرا لأن هناك عددا من الدول استهلكت المخزون الكلي الخاص بها من النفط خلال الفترة الماضية وهو ما يجعلها تتجه إلى شراء النفط خلال فترة العقود الشتوية التي ستبدأ في أكتوبر المقبل وهو بدورة سينشط حركة البيع مما يزيد من السعر.

وأشار إلى أن الفتح التدريجي للحياة العملية والدراسة سيساهم في زيادة الطلب على النفط، خاصة مع أقوال منظمة الصحة والتي تفيد بأنه إذا حدث انحسار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، من الممكن السيطرة على الموجة الثانية والتي من المقرر أن تبدأ خلال نهاية الشهر الجاري.