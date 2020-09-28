الري السودانية: انخفاض ملحوظ في مناسيب النيل في معظم القطاعات

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم الأحد، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد، سيكون في حدود 425 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 70 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات.

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي عن تقديم دعم بمبلغ مليوني دولار لوزارة الري والموارد المائية السودانية، لتقوية أنظمة التنبؤ بالأمطار والانذار المبكر لفيضان النيل.

والتقى وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، اليوم الأحد، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي عثمان ديون والمدير القطري للبنك بالسودان ميلينا استفنوفا، بطلب منهما، لمناقشة تقديم الدعم في مجال تقييم آثار الفيضان وتأهيل أنظمة المياه.

واستمع مسئولو البنك الدولي إلى شرح مفصل من وزير الري والطاقم الفني للوزارة حول الفيضانات.