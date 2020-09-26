اليوم.. انطلاق أول مؤتمر اقتصادي قومي في السودان بعد البشير

ينطلق صباح اليوم السبت، في السودان، المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بعد ثورة ديسمبر من العام 2017، بحضور الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي سيخاطب أعمال الجلسة الافتتاحية.

وينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، والذي يقدم ورقة عمل في المؤتمر، بعنوان: "الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية.. نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل".

وسيناقش المؤتمر، على مدى 10 جلسات خلال ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية تحضيرية سبقت انعقاد المؤتمر.

ويشارك في نقاشات المؤتمر، المؤسسات والقوى والجماعات والمنظمات ذات الصلة بالاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية بمختلف وزاراتها الاقتصادية، وقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، ومنظمات أصحاب العمل، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وباحثون مستقلون.

ويُنتظر أن ينتهي المؤتمر بتصور عن تحديد الوجهة العامة للاقتصاد السوداني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي، وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، واستقرار الأسعار، وسعر صرف العملة، وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي، وتخفيض عجز الموازنة، وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.

ويأتي ذلك بعد 24 ساعة على تقيع السودان وجنوب السودان، على مسودة تطوير اتفاقيات التعاون النفطي بين البلدين، في المجالات الفنية والاقتصادية في إطار توسيع آفاق التعاون في مجال النفط.

وشملت المسودة، التي وقعت أمس، على تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الإنتاج النفطي في جنوب السودان، بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية، ودخول حقول جديدة لزيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان.

وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبدالرحمن، التزام السودان بتقديم كافة المساعدات والمعينات في مجال النفط وزيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان من منطلق العلاقات الأزلية والتاريخية بين البلدين.

بدوره، أكد وزير البترول بدولة جنوب السودان فوت كانج، ضرورة تنفيذ كل ما تم التوقيع عليه بين الطرفين، واصفا تلك الاتفاق بأنها نقلة حقيقة لزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة البترول.