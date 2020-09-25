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محمود مسلم

السودان: مناسيب النيل تواصل انخفاضها في معظم القطاعات

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أ ش أ
05:28 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
فيضانات السودان

فيضانات السودان

أعلنت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.

وذكرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم، إن وارد محطة "الديم" عند الحدود السودانية - الأثيوبية، ليوم الغد، سيكون في حدود 480 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 80 مليون متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب يوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم  وممتلكاتهم.

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