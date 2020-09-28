"الطب البيطري" بدمياط تواصل حملتها ضد الحمى القلاعية و"الوادي المتصدع"

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكري، الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتقرر خروج لجنتي تحصين وإرشاد من الإدارة البيطرية بكفر سعد مكونة من الدكتورة هند صالح رئيس وحدة كفر سعد البيطرية، والدكتورة عزة حجاج رئيس الإرشاد بالإدارة البيطرية بكفر سعد، بمناطق أرض الملجأ وأبو داود وعزبة 20 منطقة القصبي.

يأتي ذلك تنفيذا للتوصيات المشددة من هيئة الخدمات البيطرية لوصول التحصين لأكبر عدد من المربين.