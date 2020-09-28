إعلان الكشوف الابتدائية للمرشحين لـ"النواب" في الدقهلية

أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة المنصورة الابتدائية الليلة، أسماء المترشحين لعضوية مجلس النواب 2020 "النظام الفردي".

وتجمع عدد من التقدمين للانتخابات وأنصارهم لتصوير الكشوف بمقر المحكمة للتأكد من وجود أسمائهم ضمن الكشوف خاصة كل من ورد اسمه في كشف مديرية الصحة "غير لائقين طبيا إيجابي مخدرات".

وتسبب تداول كشف يحتوي على 17 اسما من رغبي الترشيح ووقعوا الكشف الطبي في مستشفيات الدقهلية وموقع الكشف من كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور عادل محمد البغدادي، مدير المجلس الطبي، في حالة من الغضب بين المتظلمين من نتائج التحاليل، ونشروا على صفحاتهم نتائج تظلمهم، فيما لم يصدر أي رد فعل عن باقي من وردت أسمائهم بالكشف.

يذكر أن اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، أرسلت كشفا إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية "اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية بالدقهلية"، يحتوي على 17 اسما لقرار اللجنة أنهم غير لائقين طبيا "إيجابي مخدرات" وورد بالكشف أسماء 14 رجلا و3 سيدات.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات 5 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وهي مستشفيات المنصورة العام الجديد "الدولي"، والسنبلاوين العام، ودكرنس العام، وبلقاس المركزي، وميت غمر المركزي، بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.

واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دوائر، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا.