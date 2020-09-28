انطلاق أولى فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في دمياط

انطلقت بالأمس، أولى فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في "خماسي كرة القدم" للمرحلة السنية من 30 سنة فيما فوق والتي تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على ملاعب مراكز الشباب بالفروع الإدارية لـ32 فريقا.

وانطلقت اليوم أولى الفعاليات بمركز شباب مدينة السرو تحت إشراف عبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة.

وكانت قد نفذت مديرية الشباب والرياضة، مشروع "كلنا معاك" للرعاية الصحية للإعاقات الذهنية بمحافظة دمياط، تحت رعاية البنك الأهلي المصري، وجمعية الأسرة المتآلفة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة 170 من ذوي الإعاقة الذهنية من أبناء محافظة دمياط.

وتم إجراء كشف السمع وتوفير سماعات حسب الاحتياج، وكشف الرمد علاجيا، وتوفير النظارات الطبية وإقامة ندوات توعية لأولياء أمور الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية وتنظيم أنشطة ترويحية ورحلة ترفيهية بالحديقة الدولية، تحت إشراف غادة الجابري مسؤول المكتب.