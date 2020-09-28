أبو الغيط: أتفهم قلق الفلسطينيين وإحساسهم بعد علاقات الإمارات وإسرائيل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه في يوم 13 أغسطس من العام الجاري أعلن بيان ثلاثي ما بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالنية في إقامة علاقات دبلوماسية، موضحًا أنه بصفته الشخصية وصفته الرسمية يتفهم جدًا القلق الفلسطيني، كما يتفهم إحساس الفلسطينيين أن هناك شيئا ما حدث.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه شخصيًا اهتم بنقطة محددة جدًا وكل ما يعاونه في الجامعة العربية يعلم جيدًا ذلك، فأوضح أن الإمارات تفاهمت مع الجانب الأمريكي وتم فرض على الجانب الإسرائيلي تجميد عملية ضم الأراضي الفلسطينية، "هذا أراه حدثا رئيسيا".

وتابع: "قد يقول البعض إن الضم قد توقف بالفعل في الماضي، أنا شخصيا أتصور أن الضم كان قادمًا قادمًا لأن إسرائيل تتصور أنها لها القوة القادرة على فرض إرادتها على العالم العربي في هذه اللحظة من الزمن خلال التراكمات التي حدثت في العشر سنوات الأخيرة، الضم لما تأخر وبعدين جمد لن يعود إليه مرة أخرى، الضمان هو العلاقة العربية الإسرائيلية الجديدة البازغة".