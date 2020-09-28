بعد افتتاح أول منفذ للبيع ببني سويف.. 10 نقاط عن مشروع الدواجن والبيض

يعد مشروع الدواجن المركزى التابع لمحافظة بني سويف، من المشروعات الإنتاجية التي تهدف لضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، سواء من لحوم بيضاء أو بيض المائدة، وإتاحة آلية تنفيذية لدى أجهزة المحافظة لتحقيق التوازن في السوق، وضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب أقل من نظيره في الأسواق بالإضافة إلى الجودة والمذاق، من خلال منافذ للبيع للمواطنين بالمحافظة، كذلك توفير فرص عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة، وتلك أبرز 10 نقاط عن المشروع..

1 ــ يقع مشروع الدواجن التابع لديوان عام محافظة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، شمال مدينة بنى سويف الجديدة، والذى يعد نموذجاً للمشروعات الناجحة، وتُدر دخلاً حكومياً وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

2 ــ تم افتتاح إعادة تطوير المشروع الذي يتبع محافظة بني سويف في بداية شهر يوليو من العام الحالي بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

3 ــ يندرج تحت المشروع 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة، ويتكون من مشروعين ألماني ومجري، بجانب مشروع الرومي سواء تسمين وبياض، ومصنع علف لإنتاج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.

4 ــ الطاقة الإنتاجية للمحطة او المشروع إرتفعت من 180 الف طائر إلى 225 ألف طائر سنويا، بعد عملية التطوير.

5 ــ الطاقة الإنتاجية لبيض المائدة ارتفع من 30 مليون بيضة سنويا إلى 40 مليون بعد عملية التطوير.

6 ــ المشروع يحقق الاكتفاء الذاتي لتغطية 50 % من الاستهلاك المحلي بعدما كان 12 % ويستهدف الوصول إلى 68% خلال المرحلة القادمة.

7 ــ شملت أعمال تطوير المشروع رفع كفاءة الطرق الداخلية والجانبية داخل المحطة، ورصفها مما ساهم بشكل كبير في تسيير الحركة والتنقل داخل مكونات وعنابر المشروع، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الإستراتيجي في حالة الطوارئ بجانب إنشاء ميزان بسكول داخل المصنع، وماكينتين تفريخ وفقس بمعمل التفريغ بمحطة الرومى.

8 ــ افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منفذ بيع منتجات مشروع الدواجن بشارع الروضة خلف مدرسة الشهيد أنور السادات بمدينة بني سويف، والذي يتم من خلاله بيع السلع بأسعار أقل من السوق، ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

9 ــ يهدف المشروع إلى ضمان استمرار الأمن الغذائي على مستوى المحافظة، سواء من لحوم بيضاء او بيض المائدة، وإتاحة آلية تنفيذية لدى أجهزة المحافظة لتحقيق التوازن في السوق، وضمان توافر السلع الأساسية بسعر مناسب اقل من نظيره في الأسواق بالإضافة إلى الجودة والمذاق، من خلال منافذ للبيع للمواطنين بالمحافظة، كذلك توفير فرص عمل متنوعة مباشرة وغير مباشرة.

10 ــ يتم تصنيع الأعلاف المغذية للطيور داخل المحطة حيث أن هناك مصنع للاعلاف خاص بالمحطة، يعتمد على استخدام المركزات النباتية بنسبة 45% وبذلك تكون صحية مميزة، وبالتالى فالأعلاف المنتجة تكون خالية من المكونات الحيوانية، وتقدر إنتاجية المصنع بـ4 أطنان فى الساعة الواحدة.