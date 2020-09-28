أيتن عامر: كنت بحلم أكون مغنية.. ومصطفى قمر أول حب في حياتي

قالت الفنانة أيتن عامر إنّها تتبع نظاما غذائيا في الفترة الحالية بسبب زيادة وزنها بعد الحمل والولادة، متابعة: "عندما لاحظ متابعيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنني أقوم بعمل نظام غذائي، طلبوا مني أن أشاركهم النظام الغذائي، وبالفعل استأذنت من طبيبي ووافق على الفور، وبدأت مشاركو النظام أولا بأول" .

وأضافت الفنانة أيتن عامر، خلال لقاءها ببرنامج سهرانين مع الفنان أمير كراره على قناة On: "كان حلمي أكون مطربة، وكنت ماشية في الطريق ده فعلا، ولما دخلت مجال التمثيل لقيت له سحر خاص، وكمان أنا مملكش الجرأة أقف قدام مئات الجماهير في الحفلات أو إحياء أفراح".

وتابعت: "كان المنتجين لما يطلبوا مني توقيع العقد يشترطوا ياخدوا نسبة 50% من الحفلات، فكنت برفض أقدم حفلات والمنتجين كانوا بيتراجعوا فورا".

وكشفت أيتن عن أول قصة حب في حياتها، قائلة: "حين كنت صغيرة كنت أعشق مصطفى قمر، وكان شقيق زوج شقيقتي يشبهه جدا، فكان هو أول قصة حب في حياتي، وكنت حينها لم أتخط 4 سنوات".