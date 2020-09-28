الدولار يواصل استقراره و20 بنكا الأعلى سعرا للشراء

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه ليسجّل 20 بنكًا، اليوم الإثنين، أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية.

وتمثلت البنوك في كريدي أجريكول، والعربي الإفريقي، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، و"hsbc"، وقطر الوطني، ليسجل 15.71 جنيه للشراء في هذه البنوك، أي بفارق قرش عن عدد كبير من البنوك.

فيما سجّل بنك قناة السويس الاقل سعرا لشراء الدولار بـ 15.78 جنيه للدولار.

وسجل سعر شراء الدولار في بنوك مصر، الأهلي المصري، العقاري المصري العربي، والإسكندرية 15.70 جنيه.