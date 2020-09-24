سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر الحالي، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية لقرائها متوسط سعر بيع وشراء الدولار في عدد من البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك مصر والبنك التجاري الدولي كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 19.92 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 19.92 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 19.90 جنيه للشراء و20.12 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، كما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف الدولار في بداية التعاملات اليومية أمس، في البنك الأهلي المصري حيث سجل سعر الدولار للبيع مبلغ 15.80 جنيه، و15.70 جنيه للشراء به، وتراجع بقيمة قرشين خلال الأسبوع الماضي ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ15.80 جنيه، مقابل 15.82 جنيه، الأسبوع الماضي، و15.70 للشراء بدلا من 15.72.

وسجلت الليرة التركية مستوى منخفضًا قياسيًا مقابل الدولار أول أمس الثلاثاء، حيث سجلت العملة التركية 7.6440 ليرة مقابل الدولار في الساعة 06:00 بتوقيت جرينيتش، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، حيث يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة للحد من تراجع العملة.