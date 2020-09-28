"تاكيوتشي" بطلة فيلم "الخاتم"..رابع نجمة يابانية تنتحر خلال شهر

رجحت وسائل إعلام يابانية أن تكون الممثلة "يوكو تاكيوتشي"، التي توفيت قبل قليل، عن عمر يناهز 40 سنة، قد أقدمت على الانتحار داخل منزلها في العاصمة طوكيو، حيث تجري الشرطة اليابانية تحقيقاتها في أسباب وفاة النجمة الراحلة من منطلق فرضية الانتحار.

وتعد "تاكيوتشي" من الممثلات الشهيرات في اليابان، حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، خلال مسيرتها المهنية، وفق ما أوردت قناة "سكاى نيوز عربية".

ومن أبرز اعمال الممثلة الراحلة فيلم الرعب "الخاتم"، سنة 1998، والذي طرحت هوليوود نسخة منه سنة 2002، كما شاركت "تاكيوتشي" في مسلسل "مس شارلوك"، سنة 2018، والذي تم عرضه في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مدار ثلاث سنوات متتالية، بين عامي 2004 و2007، فازت "تاكيوتشي" بجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليابانية، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

ورغم عدم تأكيد الانتحار كسبب رئيسي في وفاة "تاكيوتشي"، إلا أنه كان السبب في وفاة عدد من المواهب اليابانية مؤخراً، بما في ذلك الممثلة "سي أشينا"، في وقت سابق من هذا الشهر، والممثل "هاروما ميورا"، في يوليو الماضي، إضافة إلى نجمة المصارعة "هانا كيمورا" في مايو السابق.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن اليابان تعد من البلدان التي تسجل أعلى معدل انتحار في العالم، رغم تراجع الأرقام في السنوات الأخيرة، بعد تطبيق البلاد لحزمة من الإجراءات الوقائية في عام 2015.